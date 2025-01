Tuttosport in prima pagina: "Il Milan aspetta Rashford, ma il Barça ci riprova"

vedi letture

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan aspetta Rashford, ma il Barça ci riprova". Sulla punta che è in uscita dal Manchester United non c'è solo il Milan, ma una folta concorrenza, in particolare quella del Barcellona che nelle ultime ore sarebbe tornato alla carica con il fratello-agente dell'inglese. I rossoneri restano in corsa e attendono una risposta dal giocatore che per ora non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4