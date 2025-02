Tuttosport in prima pagina: "Joao Felix con Sottili. Rivoluzione al Milan!"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Joao Felix con Sottili. Rivoluzione al Milan!". Rossoneri scatenati ieri, ultimo giorno del mercato invernale, con tre colpi chiusi in entrata: dal Chelsea è arrivato Joao Felix in prestito secco, dal Monza Warren Bondo a titolo definitivo e dalla Fiorentina Riccardo Sottil in prestito con diritto di riscatto. Il club di via Aldo Rossi, che nel frattempo ha ceduto Okafor al Napoli, Bennacer al Marsiglia e Zeroli al Monza, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione per soddisfare le richieste di Sergio Conceiçao.

Questo il comunicato del Milan sull'arrivo di Riccardo Sottil: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dalla ACF Fiorentina. Nato a Torino il 3 giugno 1999, cresce nei Settori Giovanili di Genoa, Torino e Fiorentina e debutta nella Prima Squadra Viola nel settembre 2018. In carriera, veste le maglie di Pescara e Cagliari prima di tornare alla Fiorentina, con cui totalizza 138 presenze e 15 gol. Sottil indosserà la maglia rossonera numero 99".