"Milan credici, c’è Ibra". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica in prima pagina ai rossoneri in vista della gara di Champions League contro il Porto, in programma domani sera allo stadio Do Dragão. "Pioli punta sull’effetto Zlatan", aggiunge il noto quotidiano torinese, evidenziando così l’importanza del campione svedese per il gruppo milanista.