Tuttosport in prima pagina: "Milan, priorità Leao. Patto di spogliatoio"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, priorità Leao. Patto di spogliatoio". Il rinnovo del portoghese è sempre la priorità dei dirigenti del Diavolo che sono pronti a mettere sul piatto una cifra molto importante per convincerlo a firmare. In più c’è una cosa che sta emergendo dalle sacre mura dello spogliatoio: il rinnovo di Leao non verrebbe visto dal gruppo squadra come un apripista per corse agli aumenti di stipendio.