Tuttosport in prima pagina sul pari col Como. "Papera Maignan, Leao salva il Milan"MilanNews.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Serata agrodolce per il Milan. I rossoneri, infatti, non sono andati oltre l'1-1 casalingo contro il Como e frenano nelle parti alte della classifica. L'edizione odierna di Tuttosport, in apertura di giornale, titola a riguardo: "Papera Maignan, Leao salva il Milan".

Il portiere francese commette un errore non da lui e penalizza i rossoneri, il portoghese trova il gol del pari. Un pareggio amarissimo per il Diavolo, che frena in classifica in uno dei momenti clou della stagione. L'Inter, ora, ha 7 punti di vantaggio.