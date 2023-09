Tuttosport in prima pagina sull'addio di Lodetti: "Ciao Baslèta, campione di tutto correndo per tutti"

Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina su Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan scomparso nella giornata di ieri: "Ciao Baslèta, campione di tutto correndo per tutti". Grande esponente del Diavolo di Nereo Rocco, ha vinto tanto con la squadra rossonera, compresa anche una Coppa dei Campioni, mentre con la Nazionale italiana ha conquistato l'Europeo nel 1968.