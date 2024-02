Tuttosport in prima pagina sull'Europa League: "Leao, meno male. Roma olé ai rigori"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sull'Europa League: "Leao, meno male. Roma olé ai rigori". Il Milan ha perso 3-2 ieri sera in casa del Rennes, ma ha comunque strappato il pass per gli ottavi della competizione grazie alla vittoria dell'andata per 3-0. Passa il turno anche la squadra giallorossa di De Rossi che ha eliminato il Feyenoord ai calci di rigore. Oggi alle 12 è in programma il sorteggio degli ottavi di Europa League a Nyon.

Ecco le squadre qualificate agli ottavi di Europa League:

TESTE DI SERIE

Atalanta

Brighton

Leverkusen

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

Villareal

West Ham

NON TESTE DI SERIE

Benfica

Milan

Friburgo

Qarabag

Roma

Sparta Praga

Marsiglia

Sporting Lisbona