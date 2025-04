Tuttosport in prima pagina: "Tare e il Milan verso il sì"

vedi letture

"Tare e il Milan verso il sì": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport in merito all'incontro avvenuto eri a Roma tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e Igli Tare, che è il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi. Oltre quattro ore si riunione durante la quale si è parlato di diversi argomenti, come il nuovo allenatore, la rosa milanista, il mercato estivo, le aree di competenza e la collaborazione con Moncada.

Furlani-Tare, incontro positivo

Il quotidiano torinese riferisce poi che l'incontro tra Furlani e Tare è stato positivo, le parti si sono piaciute e per questo sono attesi ora nuovi faccia a faccia e contatti tra le parti per provare ad arrivare ad un'intesa definitiva. Va ricordato che l'albanese è al momento senza squadra e dunque potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Milan.