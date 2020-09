Tra i possibili partenti in casa Milan figura anche il nome di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco ex Empoli non ha trovato molto spazio in rossonero nella sua prima stagione e, anche per questa ragione, dovrebbe partire. Secondo quanto riporta Tuttosport sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Friburgo che ha formulato una prima offerta: 8 milioni di euro.