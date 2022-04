Tuttosport: "L'eredità di Gazidis, Milan in buona salute"

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento all'ad del Milan Ivan Gazidis, uno dei principali artefici della rinascita rossonera come testimonia anche il titolo scelto dal quotidiano: "L'eredità di Gazidis, Milan in buona salute". Il lavoro fatto dal dirigente sudafricano è stato esemplare dal punto di vista economico, nonostante all'inizio in molti storcessero il naso. Il bilancio del Milan, quest'anno, potrebbe essere chiuso con un passivo dimezzato rispetto alla passata stagione. Per Gazidis il futuro rimane incerto: il contratto scade a novembre e si aspetta l'insediamento della nuova proprietà per capire gli sviluppi.