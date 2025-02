Tuttosport: "La Federcalcio non libera Bollini. Milan Futuro: c’è Guidi in pole"

Daniele Bonera è destinato all'esonero dopo la sconfitta di sabato del suo Milan Futuro nello scontro diretto per la salvezza contro la Lucchese. Prima di annunciarlo, però, il club rossonero vuole avere in mano il sostituto: come riferisce stamattina Tuttosport, decaduta la pista che portava ad Alberto Bollini, che rimarrà così selezionatore Under 19 azzurra, il Diavolo ha iniziato a pensare alla candidatura di Federico Guidi, attuale allenatore della Primavera milanista.

Le prossime ore saranno decisive. Ovviamente il Milan dovrà trovare a questo punto anche il sostituto di Guidi alla guida dei giovani rossoneri.