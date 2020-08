Tuttosport - La sfida di Ibra: riportare il Milan in Champions (e attivare il bonus)

Il lungo tira e molla è quasi giunto alla sua conclusione. Come riporta Tuttosport, Ibrahimovic e il Milan saranno nuovamente sposi. Per la firma bisogna attendere ancora qualche giorno: Zlatan, infatti, è atteso a Milano nel weekend. L’accordo tra le parti è già stato definito. Decisivo l’ultimo rilancio rossonero, che ha messo sul piatto 6 milioni di euro netti più un milione di bonus: 500 mila euro legati a presenze e gol, gli altri 500 mila in caso di qualificazione in Champions League. Ed è quest’ultima clausola che racchiude la sfida per Ibrahimovic, ovvero riportare il Milan nella massima competizione europea.