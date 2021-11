Tuttosport: "Le nove vite di Ibrahimovic. Zlatan eterno: il Milan sogna"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Le nove vite di Ibrahimovic. Zlatan eterno: il Milan sogna". Gli anni passano, ma lo svedese non si pone limiti e continua a trascinare i rossoneri, come è successo anche domenica in casa della Roma. Con un Ibra così, il Diavolo può davvero sognare in grande quest'anno.