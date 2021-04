Tuttosport - Leao in prestito opzione remota: ma deve cambiare marcia

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane si sofferma su Leao. Il Milan ha investito tanto nel talento del portoghese ma, fino a questo momento, ha raccolto meno di quanto tutti si aspettassero. Rafa - osserva il quotidiano torinese - non può più godere dell'immunità "tutta italiana" dovuta al fatto che è ancora giovane. No, serve che il ragazzo cambi decisamente marcia sotto tutti gli aspetti. Il Milan potrebbe decidere di cederlo in prestito? È un’opzione remota al momento, ma nemmeno così fuori dalla logica.