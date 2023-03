Tuttosport: "Leao si è perso. E ora il Milan si interroga"

MilanNews.it

Anche l'edizione odierna di Tuttosport titola questa mattina sulle difficoltà di Rafael Leao che in questo momento non sa più fare la differenza: "Leao si è perso. E ora il Milan si interroga". Il gol manca da due mesi e in campo fa parecchia fatica ad essere decisivo. Pioli lo difende e intanto si aspettano novità sul rinnovo di contratto.