Tuttosport - Mercato Milan, in ribasso le quotazioni di Faivre

Nonostante le sue parole di qualche giorno fa, con le quali ha confermato ancora una volta la sua voglia di vestire la maglia del Milan, sembrano essere in ribasso le quotazioni di Romain Faivre, giovane talento del Brest che già in estate era stato ad un passo dal trasferimento in rossonero. Come spiega Tuttosport, il club di via Aldo Rossi continua a seguire il ragazzo, ma difficilmente si potrà aprire una nuova trattativa a gennaio.