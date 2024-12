Tuttosport: "Milan, almeno Reijnders è da scudetto"

Fonseca e giocatori continuano a parlare di scudetto, quando la distanza dal Napoli capolista, in teoria, non glielo potrebbe permettere. Al momento, però, in rosa solo un giocatore starebbe avendo e mantenendo un rendimento da tricolore, Tijjani Reijnders, come titolato questa mattina anche da Tuttosport ("Milan, almeno Reijnders è da scudetto").

Con la doppietta di ieri l'olandese non solo è risultato essere decisivo già per la quarta volta in stagione, ma è anche riuscito a migliorare il suo score della passata stagione. Sono infatti già 6 i gol e 3 gli assist in tutte le competizioni per l'ex AZ Alkmaar, e ci troviamo solo a dicembre. Di questo passo i numeri non possono fare altro che migliorare, con il Milan che per evitare ogni tipo di scherzetto sarebbe già al lavoro per cercare di blindarlo.