Tuttosport - Milan, anche Massara in bilico: in caso di addio, potrebbe tornare a collaborare con Sabatini

In questi giorni si è parlato tanto dell'addio di Boban e del futuro di Maldini, ma c'è da capire anche quello di Frederic Massara: come riporta Tuttosport, anche il ds milanista è in bilico e molto potrebbe dipendere dalla decisione che prenderà l'ex capitano rossonero. La sensazione è che l'ex Roma possa comunque restare fino al termine della stagione e poi salutare il Milan in estate. In caso di addio, spunta l'ipotesi di una nuova collaborazione con Walter Sabatini.