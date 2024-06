Tuttosport: "Milan, caccia al bomber: avanti tutta per Gimenez"

"Milan, caccia al bomber: avanti tutta per Gimenez": titola così l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che continua la ricerca del Diavolo del nuovo attaccante e al momento in pole sembra esserci Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord che costa circa 50 milioni di euro. Viste le difficoltà per arrivare a Zirkzee a causa delle alte commissioni richieste e per il desiderio da parte del neo tecnico Kompany di riaverlo con sé al Bayern Monaco, i rossoneri hanno cambiato obiettivo primario. Le alternative restano Sesko e Guirassy.

Questi i numeri di Santiago Gimenez in questa stagione con il Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 30

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 4

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 2

PRESENZE SUPERCOPPA OLANDESE: 1

MINUTI IN CAMPO: 3204'

GOL: 26

AMMONIZIONI: 6