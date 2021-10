Tuttosport - Milan, chi al fianco di Kessie contro il Verona? Tonali in vantaggio su Bennacer

Domani sera contro il Verona, Franck Kessie è certo del posto da titolare in mezzo al campo, complice anche il fatto che poi martedì in Champions League contro il Porto sarà assente per squalifica. Stefano Pioli deve invece ancora decidere chi sarà al suo fianco tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer, con il primo che sembra al momento in vantaggio per partire dal primo minuto. Lo riferisce Tuttosport questa mattina.