Tuttosport: "Milan, com'è dolce Venezia..."

"Milan, com'è dolce Venezia...", titola stamane Tuttosport. Netta vittoria rossonera sul Venezia, con la rete di Ibra che mette in discesa la gara dopo pochi minuti e la doppietta di Theo che chiude i giochi. Terza vittoria consecutiva per il Milan, che si mette in scia dell'Inter, distante un solo punto, ma con i nerazzurri che dovranno recuperare una gara. E fra tre giornate ci sarà il derby di Milano, che potrebbe rappresentare una tappa importante del campionato. Ma ora i rossoneri sono tornati a macinare punti e gioco e promettono battaglia fino alla fine. Per il Venezia invece, sale la preoccupazione: tutto troppo facile per gli avversari e tanta fatica in avanti, con la zona retrocessione che torna ad essere non troppo distante.