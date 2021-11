Tuttosport - Milan, contro il Sassuolo ci dovrebbero essere i rientri di Maignan e di Tomori

Dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato. Domenica pomeriggio a San Siro arriva il Sassuolo: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina, per questo match dovrebbero esserci i rientri in campo sia di Mike Maignan in porta che di Fikayo Tomori in difesa.