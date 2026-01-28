Tuttosport: "Milan: Dragusin ora. Gila è già prenotato, ma si farà in estate"
Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan: Dragusin ora. Gila è già prenotato, ma si farà in estate". In questi ultimi giorni di mercato invernale, il Diavolo proverà a vedere se troverà qualche occasione per rinforzare la difesa, altrimenti Max Allegri andrà avanti con questa rosa fino al termine della stagione. Si fa tanto il nome di Mario Gila della Lazio, ma si tratta di un colpo che i rossoneri stanno preparando per l'estate e non per adesso.
L'unica pista al momento possibile per gennaio è quella che porta a Radu Dragusin, difensore classe 2002 in uscita dal Tottenham. C'è però da sciogliere il nodo della formula del trasferimento perchè per ora gli Spurs non aprono al prestito con diritto di riscatto. A giugno, oltre a Gila, il Milan potrebbe allungare poi la rosa in difesa anche con qualche innesto di esperienza come Kim e Skriniar.
