Tuttosport: "Milan, ecco il tuo Barella: Pobega pronto a tornare"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan, ecco il tuo Barella: Pobega pronto a tornare". Il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile milanista, è in prestito allo Spezia e sta facendo vedere ottime cose in questa stagione, tanto da attirare l'attenzione anche di diversi club stranieri come Leicester, Leeds e Enitracht Francoforte. Lui però vuole tornare a Milanello e restare a lungo in maglia rossonera.