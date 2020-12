Tuttosport - Milan, Ibra scalpita per tornare in campo

Ibrahimovic scalpita e punta al recupero lampo. Ieri lo svedese ha fatto un controllo di routine dal quale è risultato che tutto procede nella norma. Nei prossimi giorni Zlatan si sottoporrà a ulteriori controlli: in base al responso medico e alle sensazioni dell’attaccante stesso, si deciderà se portarlo o meno a Genova per il match contro la Samp. La sua presenza in campo già per il prossimo turno di campionato è tutt’altro che certa, osserva Tuttosport: Ibra, però, sta facendo di tutto per provarci.