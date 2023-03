Tuttosport - Milan, Ibra titolare è la grande tantazione di Pioli per la Salernitana

MilanNews.it

Ieri Zlatan Ibrahimovic ha svolto un lavoro personalizzato come da programma e così in attacco è stato provato ancora una volta Olivier Giroud. Ma in vista del match di domani contro la Salernitana, la grande tentazioen di Stefano Pioli è quella di dare una maglia da titolare allo svedese. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport.