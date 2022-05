Tuttosport: "Milan-Inter, sarà derby di Supercoppa in Arabia Saudita"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan-Inter, sarà derby di Supercoppa in Arabia Saudita" scrive Tuttosport che si proietta già sulla prossima stagione. Il prossimo trofeo, tra Milan e Inter, sarà assegnato a gennaio del 2023 in Arabia Saudita. La disputa della Supercoppa Italiana, l’ultima prevista dal contratto con gli organizzatori locali prima di un probabile trasloco ad Abu Dhabi nelle edizioni successive. Al momento non è ancora stata decisa la sede e anche la data, il mese sarà sicuramente gennaio.