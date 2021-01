Tuttosport - Milan, obiettivo Junior Firpo: si tratta sul riscatto

L’obiettivo primario del Milan per la fascia sinistra rimane Junior Firpo del Barcellona. I catalani, come riporta Tuttosport, hanno chiesto 20 milioni di euro per il diritto di riscatto, mentre i rossoneri putano a tirar giù la cifra fino a 15 milioni (bonus inclusi). Si continua a trattare. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il milione richiesto dal Barça per il prestito oneroso. Il giovane esterno, chiuso da Jordi Alba, sta valutando le chance di giocare che avrebbe al Milan.