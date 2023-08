Tuttosport - Milan, Origi in uscita ma il belga rifiuta tutte le offerte che arrivano

vedi letture

Divock Origi è in uscita dal Milan tanto che non è stato convocato per la tournée negli USA e ora si allena a parte e non in gruppo. Al momento, però, come spiega stamattina Tuttosport, il centravanti belga, arrivato un anno fa in rossonero a parametro zero dal Liverpool, rifiuta tutte le offerte che arrivano a Casa Milan.