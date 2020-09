Tra i nomi accostati al Milan per il centrocampo nelle ultime settimane, spunta anche il profilo di un giovane centrocampista croato. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Maldini avrebbe chiesto informazioni per Toma Basic del Bordeaux. La richiesta del club francese per il croato ex Hajduk Spalato è di 10 milioni di euro.