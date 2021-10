Tuttosport - Milan, Pioli ritrova finalmente Messias: potrebbe essere convocato per l'Atalanta

Arrivano finalmente belle notizie da Milanello in merito alle condizioni di Junior Messias, ultimo colpo del mercato estivo rossonero: il brasiliano, che in queste ultime settimane ha dovuto rifare la preparazione atletica, è infatti pronto per allenarsi in gruppo e potrebbe essere convocato per il match di domenica sul campo dell'Atalanta. Lo riferisce stamattina Tuttosport.