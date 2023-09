Tuttosport - Milan, Pioli ritrova Theo: sarà titolare a Cagliari. Calabria torna contro la Lazio

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, Stefano Pioli ritrova Theo Hernandez per la trasferta di domani sul campo del Cagliari: il terzino francese ha infatti smaltito la botta al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro il Verona e sarà titolare contro i sardi. Non dovrebbe essere invece convocato Davide Calabria che ieri ha svolto un allenamento personalizzato sul campo: il capitano milanista dovrebbe rientrare dal primo minuto sabato contro la Lazio.