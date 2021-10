Tuttosport - Milan, problema alla caviglia per Rebic: è in forte dubbio per il Porto

Ante Rebic è stato costretto ieri al 35' del primo tempo ad abbandonare il campo di San Siro a causa di un problema alla caviglia, la cui entità verrà stabilita in queste ore: come riporta Tuttosport, Stefano Pioli spera ovviamente che non si tratti di nulla di grave, ma il croato è in forte dubbio per il match di Champions League di martedì contro il Porto.