Tuttosport - Milan, Pulisic sta meglio: c'è ottimismo sul suo recupero per la Roma

Christian Pulisic ha saltato le ultime partite del Milan a causa di una lesione di basso grado al soleo del polpaccio destro rimediata qualche settimana fa nel match in casa dell'Atalanta. L'americano sta smaltendo il suo problema fisico e in casa rossonera c'è ottimismo in merito al suo recupero per la prossima sfida di campionato contro la Roma in programma domenica prossima a San Siro. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.

Anche Paulo Fonseca è fiducioso di riavere Pulisic a disposizione per la gara contro i giallorossi, come testimoniano le sue parole in conferenza stampa venerdì dopo il successo del suo Milan per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona grazie ad un gol di Tijjani Reijnders: "Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana".