Tuttosport - Milan, ricorso Rebic: udienza fissata il 29 marzo, c'è ottimismo

Dopo l'espulsione rimediata contro il Napoli, Ante Rebic è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo. Il Milan ha deciso di fare ricorso affinché gli venga tolta una giornata e possa quindi essere in campo il 3 aprile contro la Sampdoria: come riporta Tuttosport, l'udienza nella quale verrà discusso il ricorso è stata fissata per lunedì 29 marzo. In casa rossonera, c'è ottimismo in merito alla riduzione della squalifica del croato.