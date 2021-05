Tuttosport - Milan, rientrano i prestiti: Caldara l'unico ad avere una chance

Al termine della stagione torneranno, seppur di passaggio, i vari Caldara, Conti e Laxalt. I tre avrebbero potuto portare un buon tesoretto nelle casse milaniste, ma non saranno riscattati da Atalanta, Parma e Celtic. Come riporta Tuttosport, la sensazione è che i loro agenti dovranno lavorare in estate per trovare delle nuove soluzioni: Caldara potrebbe essere l’unico ad avere una chance reale da giocarsi durante il ritiro.