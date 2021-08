Tuttosport - Milan, semaforo verde per Pellegri: è in arrivo in Italia

È arrivato il semaforo verde, da parte del Monaco, per Pellegri. Come riporta Tuttosport, il giovane attaccante - che oggi potrebbe essere al Ferraris per assistere alla sfida con la Samp - è stato prelevato con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che potrebbe tramutarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In aggiunta, al club monegasco spetterebbe anche un milione in caso di qualificazione in Champions del Milan e una percentuale sulla futura rivendita.