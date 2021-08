Tuttosport - Milan, sempre più vicino il ritorno di Bakayoko

Bakayoko è sempre più vicino al ritorno. Nella giornata di ieri, Maldini e Massara hanno avuto un colloquio proficuo con gli agenti italiani del calciatore ed è stata ribadita la volontà del francese di tornare in rossonero. Come riporta Tuttosport, il Chelsea già attivato l’opzione per il prolungamento fino al 2023 del centrocampista, il quale arriverebbe quindi in prestito con diritto di riscatto. Sembra una questione di dettagli prima dell’accelerata finale.