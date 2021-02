Tuttosport - Milan, si lavora ancora al rinnovo di Calhanoglu: difficile che i rossoneri offrano più di 4 mln + bonus

In casa rossonera continua a tenere banco anche la questione del rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Da tempo le parti sono in trattativa e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza milanista e l'agente del giocatore, Gordon Stipic. Come riporta Tuttosport, va ancora trovata la quadra sull'ingaggio del turco: per ora il club di via Aldo Rossi ha messo sul piatto uno stipendio da 4 milioni di euro più bonus, difficile che Gazidis, Maldini e Massara offrano di più.