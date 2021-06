Prosegue la trattativa tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz. Come riporta Tuttosport, lo spagnolo dovrebbe tornare in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i Blancos si vogliono cautelare con il contro-riscatto. Le parti stanno lavorando sulle cifre per arrivare a un accordo che soddisfi tutti.