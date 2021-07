A breve i dirigenti del Milan dovranno predisporre il rilancio decisivo per arrivare al sì di Franck Kessie, giocatore fondamentale per Pioli e la squadra. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l'obiettivo del club rossonero è blindare il centrocampista ivoriano per almeno altri quattro anni.