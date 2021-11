Tuttosport - Milan, vincere al Franchi per mettere pressione a Napoli e Inter

Quella contro la Fiorentina sarà una partita molto importante per il Milan. Come sottolinea Tuttosport, vincendo contro i viola, la squadra di Pioli andrebbe a +3 sul Napoli e +10 sull’Inter, che domani sera si sfideranno a San Siro. Una vittoria, dunque, metterebbe moltissima pressione sulle due rivali per lo Scudetto. Con tre punti il Milan guadagnerebbe sicuramente su una delle due avversarie, se non entrambe in caso di pareggio nel big match del Meazza.