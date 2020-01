Il Milan si aggrappa a Ibrahimovic. Non a caso, Tuttosport titola: "Missione Ibra: con lui il Milan deve abbattere anche San Siro". Con l’Udinese - scrive il noto quotidiano sportivo - prima in casa da titolare per lo svedese davanti a 60.000 tifosi. I rossoneri non vincono dal 31 ottobre al Meazza, dove nell’andata hanno ottenuto soltanto due successi.