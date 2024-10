Tuttosport: "Njie, i lampi alla Leao e quel no al Milan"

Nella serata di venerdì il Torino di Paolo Vanoli è riuscito a scacciare via qualche fantasma vincendo di misura, e non senza qualche sofferenza, contro il sempre ottimo Como di Cesc Fabregas. L'uomo partita? Il giovane Alieu Njie, svedese classe 2005 che proprio contro i Lariani è riuscito a trovare il suo primo gol in Serie A.

In teoria l'esterno dovrebbe essere parte integrante della Primavera granata, ma sono più le presenze con la Prima Squadra che con i suoi pari età. In tutto questo, come titolato questa mattina da Tuttosport, Alieu Njie avrebbe una connessione con il Milan, visto che ricorderebbe molto Leao ed avrebbe potuto giocare con la maglia rossonera a partire da questa stagione.

Più nello specifico, scrive questa mattina in apertura il quotidiano, lo svedese in estate ha detto no al Milan Futuro, desideroso di giocarsi le proprie chances al Torino. Ed alla fine ha avuto ragione lui.