Tuttosport - Nuova stagione, vecchio Milan: stesso undici di fine campionato

Pioli riparte dalle certezze. E così, in attesa dei nuovi, il Milan che scenderà in campo domani contro il Bologna sarà identico a quello della passata stagione. Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero non cambia, non può ancora farlo (Tonali, ad esempio, non è ancora al top della condizione). Giocherà con la sua squadra migliore (in attesa di Romagnoli), affidandosi a quelli che gli hanno regalato un 2020 da record. Insomma, sarà lo stesso undici iniziale di fine campionato, con il ritorno di Rebic, con Calhanoglu titolarissimo e Ibrahimovic ancora là davanti.