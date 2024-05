Tuttosport: "Olanda terra da Milan. Van Bommel in risalita"

vedi letture

"Olanda terra da Milan. Van Bommel in risalita": titola così questa mattina Tuttosport che, in merito al casting per la panchina del Diavolo, spiega che tra i profili che restano in corsa c'è anche Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero che attualmente è sulla panchina dell'Anversa. Le quotazioni dell'olandese sono in rialzo perchè in via Aldo Rossi piace molto la sua idea di calcio e il suo potrebbe essere il nome giusto per mettere d’accordo tutta la dirigenza milanista.

Ovviamente sulla lista dei dirigenti del Milan resistono anche altri nomi, come quelli di Fonseca, Conceiçao e Galtier. I tifosi rossoneri continuano ad invocare Antonio Conte, il quale verrebbe di corsa a Milanello, ma da Casa Milan non arrivano segnali di apertura. Un tecnico che piace molto è Thiago Motta, il quale però è destinato a finire sulla panchina della Juventus.