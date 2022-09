Tuttosport: "Origi cambia il Milan. Pioli ha deciso: domani tocca a lui"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

In vista del match di domani sera contro la Sampdoria, Tuttosport titola così questa mattina in merito alle scelte di formazione in attacco: "Origi cambia il Milan. Pioli ha deciso: domani tocca a lui". Turno di riposo per Giroud e prima da titolare in rossonero per il belga. Con lui come centravanti, la squadra rossonera avrà un giocatore che darà maggiore profondità rispetto al francese.