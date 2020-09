Tuttosport - Paquetà, il Lione è interessato ma prima deve cedere uno tra Depay e Adelaide

Nonostante le smentite del presidente Aulas, il Lione è fortemente interessato a Lucas Paquetà. Secondo quanto riporta Tuttosport, il brasiliano è sul taccuino del connazionale Juninho, ds dei francesi. Il dirigente verdeoro è al lavoro per la cessione di uno tra Depay e Reine-Adelaïde, due giocatori importanti per la squadra ma che potrebbero garantire la liquidità necessaria da investire su Paquetà. Il Milan chiede 23 milioni di euro per il giocatore per non scrivere a bilancio una minusvalenza.