Tuttosport: "Paura Kalulu: si fa male al polpaccio". In Francia parlano di una botta, oggi gli esami

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Paura Kalulu: si fa male al polpaccio". C'è un po' di apprensione in casa rossonera per le condizioni del difensore rossonero che si è infortunato al polpaccio nei giorni scorsi mentre era in ritiro con la Francia Under 21. I media francesi parlano di una botta, ma in via Aldo Rossi sono comunque in ansia visto che ad aprile sono in programma tante partite importanti, compresi i quarti di Champions League contro il Napoli. Nella giornata di oggi, il giocatore si sottoporrà ad alcuni accertamenti per capire l'entità del suo problema fisico.