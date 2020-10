Tuttosport: "Per Rebic e Ibra la corsa derby è già cominciata"

"Per Rebic e Ibra la corsa derby è già cominciata". Questo il titolo a pagina 12 che Tuttosport dedica al Milan, in particolare ai suoi due attaccanti, al momento entrambi ai box: "Il croato si è infortunato al gomito a Crotone, lo svedese è stato fermato solo dal Covid: proprio loro due erano andati a segno nell'ultima sfida ai nerazzurri". Entrambi hanno messo nel mirino la data del 17 ottobre per rientrare e giocare il derby da protagonisti.